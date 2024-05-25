Yaz ishali öldürebilir! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, özellikle çocuklarda ishal vakalarının görülme sıklığını artırıyor.

Uzmanlar, bu dönemde ishalin yanı sıra kusma, ateş, karın ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerin de görülebileceğini belirtti.

İshallerin en büyük sorunu, gerek dışkı yoluyla gerekse kusma ile meydana gelen sıvı ve elektrolit kayıpları olduğu biliniyor.

Yetişkin bir insanın vücudunun yaklaşık üçte ikisi sudan oluşurken, çocuklarda bu oran yaş küçüldükçe artmakta.

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Ekici'ye göre, çocuklardaki ishallerin en sık sebebi enfeksiyonlardır ve bu enfeksiyonlar arasında en yaygın etkenler viraldir. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı önerilmez.

Yaz ishallerinde adenovirüsler sık görülürken, rotavirüsler de nadiren yaz aylarında ishal etkeni olarak karşımıza çıkabilmekte.

Uzman Doktor Salim Bereket, ishalin sebep olduğu sağlık sorunları ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Bereket'in aktardığı bilgilere göre:

"İshal, günlük dışkılama frekansının artması ve dışkının sulu bir kıvama bürünmesiyle ortaya çıkan bir sağlık durumudur. Günde üç defadan fazla sulu dışkılama yapılıyorsa, bu durum ishal olarak kabul edilir. İshal genellikle ani başlangıçlı ve kısa süreli bir rahatsızlıktır. Su, sodyum, karbonat ve potasyum gibi hayati elektrolitlerin vücuttan hızla atılmasına sebep olabilir. Bu da dehidrasyon ve elektrolit dengesizliğine neden olabilir. İshal, her yaş grubunda görülebilir ve hijyenin yeterince sağlanamadığı kalabalık alanlarda salgınlara yol açabilir."

Yaz İshalleri ve Önleme Yöntemleri

Yaz ishallerinin önlenmesinde temel unsur, kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır.

Enfeksiyon etkenlerinin bulaşıcı olması nedeniyle, hijyen kurallarına dikkat etmek büyük önem taşır.

Özellikle çocukların park ve bahçelerde daha fazla zaman geçirdiği bu dönemde, el hijyenine özen gösterilmesi gerekmekte.

Uzman Önerileri:

• Meyve ve sebzeleri tüketmeden önce bol suyla iyice yıkayın.

• Bozulmaya yatkın yiyecekleri, özellikle buzdolabı dışında beklemiş süt ve süt ürünlerini tüketmeyin.

• Tuvalet, banyo ve mutfak temizliğine her zamankinden fazla özen gösterin.

Havuz ve Deniz Suyuna Dikkat

Havuz ve deniz suyunun da yaz ishallerine neden olabileceği unutulmaması önerildi.

Site havuzlarının periyodik bakımlarının yapılması ve düzenli klor ölçümlerinin gerçekleştirilmesi önemlidir. Ayrıca, denizde geçirilen süre boyunca deniz suyunun fazla yutulmamasına dikkat edilmelidir.

Yaz aylarında ishalden korunmak için hangi önlemler alınmalıdır? İşte Bereket tarafından önerilen bazı önlemler:

• Yiyecekler, 4°C'den daha yüksek sıcaklıklarda saklanmamalıdır. Saklanıyorsa, yiyeceğin tazeliğinden emin olunmalıdır.

• Pişirilen yemekler, soğumadan günlük olarak tüketilmelidir. Yiyeceklerin tekrar tekrar ısıtılması, gıdanın kalitesini düşürebilir.

• Çocuklar, ebeveynlerinin gözetiminde deniz ve havuza girmelidir. Çocukların deniz veya havuz suyunu yutmamalarına dikkat edilmelidir.

• İshal olan kişilerle aynı tuvaletin kullanımından kaçınılmalıdır.

• Mümkünse açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli; tüketilecekse, yiyeceğin tazeliğinden emin olunmalıdır.

• Yaz aylarında artan sinek ve böceklerden dolayı, yiyecekler kapalı ve bu canlıların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

• İçilen suyun temiz ve hijyenik olduğundan emin olunmalıdır.

• Mevsim fark etmeksizin kişisel hijyen her zaman önemlidir.

• İshal durumunda, yeterli miktarda su tüketimine özen gösterilmelidir.

Yaz ishalinde tedavi süreci nasıl olmalıdır?

İshal, ciddi bir sağlık sorunudur ve vücutta önemli miktarda su kaybına yol açabilir. Bu, sıvı ve elektrolit eksikliği anlamına gelir. Eğer ishal, ısrarlı bir şekilde üç günden uzun sürerse, derhal bir doktora başvurulmalıdır. Doktorun uygun görmesi halinde, ishal kesici ilaçlar ve antibiyotik tedavisi uygulanabilir.