Açık kalan TIR'ın dorsesinin devirdiği EDS sistemi minibüsün üzerine düştü. 1 ölü

Kaynak: DHA
Açık kalan TIR'ın dorsesinin devirdiği EDS sistemi minibüsün üzerine düştü. 1 ölü

Konya’da açık unutulan TIR’ın dorsesi, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarptı. Kaza sonrası devrilen sistemin karşı şeritten ilerleyen minibüsün üstüne düşmesi nedeniyle sürücü Rıfkı Küçükkuşçu (47), hayatını kaybetti.

Konya-Karapınar kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana gelen olayda, Şükrü G.,’nin kullandığı 06 JOR 21 plakalı TIR’ın açık unutulan dorsesi, şehir girişindeki EDS’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sistem yola devrildi. Sistemin çelik direkleri bu esnada karşı şeritte seyir halinde ilerleyen Rıfkı Küçükkuşçu’nun kontrolündeki 42 VS 407 plakalı minibüsün üstüne düştü. kontrolünü kaybeden minibüs yoldan çıktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rıfkı Küçükkuşçu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Küçükkuşçu'nun cesedi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Şükrü G. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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