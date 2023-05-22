Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrası AÖF final sınav tarihi belli oldu. AÖF final sınavına girecek adaylar AÖF final sınav tarihlerini ve sınavların online mı yüz yüze mi yapılacağını araştırıyor. Peki, Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları online mı? 2023 AÖF final sınavları ne zaman?

Açık öğretim Fakültesi AÖF vize sınavları 24 Nisan Pazartesi tamamlanmasının ardından gözler AÖF final sınavlarına çevrildi. AÖF final sınavına girecek adaylar final tarihini araştırıyor.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları online gerçekleştirilecek.

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açık öğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.