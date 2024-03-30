Acıkan yavru kedi kasabın önüne gelip miyavladı 'İş yerimi kapatırken yemek isteyen müşterim'

Manisa'da kasap dükkanı işleten İkram Korkmazer, dükkanının önüne gelen hayvanları geri çevirmemesiyle biliniyor. Yaklaşık 10 yıl boyunca dükkanına gelen kedi Yeşim'i beslerken onunla kurduğu diyalog, bir müşterisi tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşılınca dünya çapında izlenme almıştı. Kısa sürede viral olan ikiliye birçok yorum yapıldı. Dükkanıyla aynı ismi paylaşan tekir kedi Yeşim, 2019 hayatını kaybetmişti. Yeşim'in anısına dükkanına onun maketini yaptıran Korkmazer, aç bir şekilde dükkanına gelen hayvanları doyurmaya devam ediyor.

Dükkanının önünde aç bir şekilde miyavlayan küçük sarman kediyi gören Korkmazer, ona çektiği kıymayı vererek karnını doyurmasını sağlıyor. Hayvansever kasabın, paylaştığı video sosyal medyada beğeni topladı.