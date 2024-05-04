Ali Yerlikaya'nın beklemediği operasyon! 69 kişi görevden alındı

Kaynak: T24
Ali Yerlikaya'nın beklemediği operasyon! 69 kişi görevden alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın dört yardımcısının korumalarında çalışan 69 polis görevden alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı’nda beklenmedik bir operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte Bakan Yardımcısı olarak çalışan Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam’ın makamlarında görev yapan Emniyet personelleri görevden çekildi.

Ali Yerlikaya’nın dört bakan yardımcısının her birine biri şoför ve ikişer polis bırakıldı.

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Öte yandan görevden alma işlemi hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması beklenen Kabine değişikliği iddialarının yeniden gündeme gelmesine de neden oldu.

Ayrıca eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibine yönelik operasyonlar gerçekleştirilmişti. Bazı isimler emniyette görevden alınmış ya da yer değiştirilmişti.

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