NBA'de final ateşi

Kaynak: AA
NBA'de final ateşi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Dallas Mavericks, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 114-101 yenerek seride 4-2 öne geçti ve Batı Konferansı'nda yarı finale çıktı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Mavericks, Clippers'ı 13 sayı farkla geçti.

Mavericks'te Kyrie Irving 30 sayı, Luka Doncic ise 28 sayı kaydetti ve galibiyette önemli rol oynadı.

Clippers'ta ise Norman Powell, 20 sayı kaydetti.

Magic, seride 3-3 eşitliği sağladı

Doğu Konferansı'nda play-off ilk turunda Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 103-96 yendi ve seride 3-3 eşitliği sağladı.

Magic'te Paolo Banchero 27 sayı ve Franz Wagner ise 26 sayı attı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 50 sayı kaydetmesinde rağmen takımına galibiyet getiremedi.



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