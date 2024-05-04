Bir buçuk milyon öğrencinin girdiği sınavın soruları çalındı! İnternette 25 bin liraya sattılar

Yurt dışında üniversite ve bursluluk gibi avantajlar sunan Uluslararası Bakalorya ‘IB Kabul Sınavı’ sorularının çalındığı öne sürüldü.

Türkiye'de birçok okulda uygulanan sınavlar devam ederken soruların sosyal ortamlarda yayılması, birçok öğrenci ve velinin kafasını karıştırmış durumda.

25 BİN TL'YE İNTERNETE KONULUYOR

Diploması 150 ülkede geçerli olan ve yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin girdiği sınavın sorularının sosyal medya platformlarına düştüğü, soruların da yaklaşık 25 bin TL (800 dolar) karşılığında satıldığı iddia edildi.

SONUCUN NE OLACAĞI ŞU AN BELİRSİZ

Öğrenciler ve veliler, sınavın akıbetinin ne olacağı konusunda merak içerisindeyken, sınavın iptal edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor. IB Organizasyonu’nun açıklamasıyla birlikte söz konusu sınavların geçerli olup olmayacağı belli olacak.

IB SINAVI NEDİR?

16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanan Uluslararası Bakalorya (IB) Programı üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Bu programı seçen lise öğrencileri, bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diploması'nı almaya hak kazanır.

IB diploması sahibi öğrencilere, birçok vakıf üniversitesi ve özel üniversite; IB diploma notuna göre değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu veriyor.

Yatay geçiş hakkı tanınan öğrencilere, bazı derslerden muafiyet sağlanıyor.