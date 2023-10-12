Açılan bavulun içinden yerlere saçıldı. İlk kez vakumlu halde bulundu

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalarında, Moskova’dan gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu iki yolcu takip altına alındı.

EKİPLER HEMEN DURDURDU

Ekipler, uçağın iniş yapmasının akabinde şüpheli şahıslara yönelik fiziki takip başlattı. Yolcu salonuna beraberlerindeki dört adet valizle birlikte gelen ve gümrük beyan noktasına uğramadan doğrudan çıkışa yönelen şahıslara ekiplerce durduruldu.

TİLKİ KUYRUĞU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından yolculara ait valizleri x-ray taramasından geçirdi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluklar olduğunu gözlemledi. X-ray taramasının ardından başlatılan detaylı aramada valizlerin hayvan kuyruklarıyla dolu olduğu görüldü. Yapılan tespit çalışmalarında kuyrukların tilki kuyruğu olduğu ortaya çıkarıldı.

Operasyon neticesinde 1 milyon 236 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen vakumlanarak valizlere konulmuş halde toplam 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.