“Açılım filminin sonuna bakacağız”

15 Temmuz'dan önce devletin belkemiği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfiyi hak eden pırıl pırıl subaylar, ya Ergenekon-Balyoz sürecinde tasfiye edilmiş ya da emekli edilmişti. Meselâ 100 tam puan sahibi kurmay albay Mehmet Alkanalka terfi ettirilmezken, darbe girişimi sırasında Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti!

2014 Yüksek Asker Şurası’nda tuğgeneralliğe terfi ettirilen 19 albaydan 12'si ve 2015 şûrasında general yapılan 23 albaydan 20'si, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle TSK'dan atıldı!

FETÖ'nün askerî okullara sızması, 30-40 yıllık bir süreçtir ama 15 Temmuz 2016 darbe girişimine, 2014 ve 2015 Yüksek Askerî Şûralarında alınan siyasi kararlar yol açmıştır. Çünkü muharip birlikleri fiilen tuğgeneraller yönetir.

2015 YAŞ kararlarının altında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül imzaları var. MİT, hangi subayların FETÖ'cü olduğunu raporla bildirmiş ama Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Savunma Bakanı, hepsini terfi ettirmişti. Sonra da Erdoğan, 15 Temmuz'u “Allah'ın lütfu” olarak değerlendirerek Devlet Bahçeli ile birlikte devletin yönetim sistemini değiştirdi.

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Sadece MİT değil, yargı da darbe girişimi olacağını en ince ayrıntısına kadar biliyordu.

Meselâ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminden 40 gün önce düzenlediği, 6 Haziran 2016 tarihli iddianamesinde akla gelen her türlü uyarıyı da yapmıştı:

İddianamede şöyle deniliyordu:

“TSK içerisindeki bu yapılanmanın ordu disiplinini bozacak ve ülke savunmasında zafiyet oluşturacak bir yoğunluğa ulaştığı,

FETÖ/PYD'nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu,

Bu tehlikenin gerçekleşmesi halinde bunun devlet için gerçek bir yıkım olacağı, ülkenin bir iç savaşa sürüklenebileceği, devletin yeniden ayağa kaldırılmasının mümkün olmayabileceği,

FETÖ/PYD'nin tasfiyesinin devlet için artık varlık yokluk meselesi hâline geldiği...”

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Böyle bir ortamda 100 tam puan sahibi olduğu halde terfi ettirilmediği için emekliliğini isteyen Kurmay Albay Mehmet Alkanalka’nın başvuruları, Anayasa’nın 125’inci maddesine göre YAŞ terfi kararlarının yargıya kapalı olması sebebiyle dikkate alınmadı. Oysa bu madde tek bir maddelik anayasa değişikliği ile kaldırılabilirdi. Böylece Türkiye’yi 15 Temmuz’a götüren 2014 ve 2015 terfi kararları da yargıya açılabilirdi.

Alkanalka, emekli olduktan sonra sadece 2014 ve 2015 YAŞ kararlarına karşı değil, devletin ülkesiyle ve milletiyle bütünlüğünü yok edecek siyasi kararlara karşı da mücadele etmeye gayret etti...

Sonunda ödülünü aldı! Orduevlerine girişi yasaklandı!

Alkanalka, bu kararla ilgili olarak “Orduevine giriş yasağı gibi ufak bir hasar aldık. Olsun. Gençler sokaklarda, insanlar hapislerde, akademisyenler sinmiş, emekli generaller ve askerler sus pus. Bu oyunu birisinin bozması gerekiyordu. Ben bozdum. Bizi aptal yerine koymasınlar... Daha zekiyiz. Cesuruz...” diye bir mesaj yayınladı.

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Türk Silâhlı Kuvvetleri’ne 37 yıl hizmet veren emekli olan Topçu Kıdemli Albay Murat Yıldız’ın da TSK Sosyal Tesisleri’ne girişi yasaklandı

Bir İnternet gazetesinde yazan Murat Yıldız, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “kılıç çektiler” gerekçesiyle TSK’dan ihraç edilen teğmenlere destek vermiş ve “ikinci açılım süreci”ne karşı sert eleştiriler yapmıştı.

Kararla ilgili yorum yapan emekli tümgeneral Ali İhsan Gürcihan, “Kıymetli Silah Arkadaşım, seni tanıyor ve onurlu duruşuna saygı duyuyorum. Biz sosyal tesislere girebilmek için değil, aldığımız fikri ve fiziki eğitimle ülkeye hizmet için var olduk. Askerlik gibi kutsal bir anlayışı, sosyal tesisler üzerinden disipline etmeye çalışanlar utansın.” diye tepki gösterdi...

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Mehmet Alkanalka ise başka bir mesajında, “Siyasi partiler, PKK terör örgütü ve müebbetlik terörist ile görüşüyor. Onlara ifade özgürlüğü, umut hakkı; gerçekleri dile getiren birkaç kişiye hapis; birkaç emekli komutana orduevi giriş yasağı... Aslansınız, kurtsunuz. Filmin sonuna bakacağız.” dedi.