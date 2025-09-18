Açılım komisyonunda çatlak! DEM Parti salonu terk etti

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Milletvekillerinin görevlendirildiği komisyonun yeni toplantısı bugün gerçekleşti.

Sürece ilişkin çok sayıda sivil toplum kuruluşu da görüşlerini bildirmek üzere komisyon toplantısına katılıyor.

SÖZLERİ TEPKİ İLE KARŞILANDI

İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD ULEMA) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek'in sözleri ise hem DEM Parti'nin hem de MHP'nin tepkisini çekti.

Şimşek, "Kürt halkının gelenek göreneği değişti. Bunun sebebi devlet adına kimi yapıların çanak tutması. Bir çocuk zafer işareti yapıyor diye o evi ateşe veriyorlar. Bunu asker yapıyor. Aynı zamanda PKK da Kürtlere zarar verdi" dedi.

Mehmet Beşir Şimşek

Bu sözler üzerine salonda tartışma yaşandı.

"BU DİLLE BARIŞ YAPILABİLİR Mİ?"

DEM Partili Saruhan Oruç "Bu dille barış yapılabilir mi? Rezalet bir şey bu anlattıklarınız. Şimdiye kadar tahammül ettik söylediklerinize. Ama siz kandan besleniyorsunuz. Utanın kan dökücüler" diyerek tepki gösterdi.

DEM Partili Cengiz Çiçek ise "Domuz bağlarıyla insanları katlettiniz. Kürtlerin başına bela olan sizsiniz" dedi.

Tartışmanın ardından DEM Parti üyeleri komisyonu terk ettiler.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "Sizi buraya askere polise hakaret edin diye almadık" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VEKİLLER KONUŞMA ÖNCESİ SALONDAN AYRILDI

CHP milletvekilleri Salih Uzun ve Umut Akdoğan ise terör örgütü Hizbullah üyeliğinden ceza alan Enver Kılıçarslan'ın başkanlığını yaptığı İTTİHAD'ı dinlememeyi tercih ettiklerini ifade ederek konuşmanın başladığı an salondan ayrıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tartışmaları yatıştırmak üzere söz alarak "Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz. Büyük mesafe alındı, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır" dedi.

Tartışmanın ardından Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi’nin konuşmasına geçildi. Bu konuşmaya geçildiğinde DEM Parti milletvekilleri komisyon salonuna geri döndü.

