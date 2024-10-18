Acrew Capital, 700 milyon dolar yatırım topladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acrew Capital, 700 milyon dolar yatırım topladı

Acrew Capital, veri, güvenlik, sağlık ve fintech alanlarında yatırım yapacak şekilde 700 milyon dolar topladı. Bu fonlama ile firmanın yönetim altındaki varlıkları 1,7 milyar dolara ulaştı. Beşinci yılını kutlayan Acrew, zorlu piyasa koşullarında başarılı bir portföy yönetiyor.

ABD, San Francisco merkezli girişim sermayesi firması Acrew Capital, veri ve güvenlik, sağlık hizmetleri veya fintech alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak amacıyla 700 milyon dolar topladığını açıkladı. Bu fonlama ile firmanın yönetim altındaki varlıkları toplamda 1,7 milyar dolara ulaştı.

Toplanan 700 milyon dolardan ne kadarının firmanın erken aşama stratejisine, yani tohum ve Seri A şirketlerine 1 ila 15 milyon dolar arasında yatırım yaptığı stratejiye gideceği, ne kadarının ise Seri B ve Seri C şirketlerine 10 ila 20 milyon dolar arasında yatırım yaptığı keşif stratejisine ayrılacağı henüz netlik kazanmadı.

Bu gelişme, firmanın beşinci yaşını doldurduğu bir dönemde meydana geldi. 2023 yılının zorlu koşullarında, ABD girişim sermayesi firmalarının 305 fon aracılığıyla 65,1 milyar dolar topladığı bildirildi. 2024'teki fonlama rakamlarının 2023'ü geçmesi bekleniyor; ancak bu, 2019'dan sonraki yıllara göre oldukça düşük kalacak.

Acrew, şimdiye kadar gerçekleştirdiği başarılı yatırımlar sayesinde bu zorlu koşullarda fonlama yapabilmeyi başardı. Firmanın portföyünde, 2021'de 2,5 milyar dolara BILL'a satılan Divvy gibi birkaç önemli çıkış yer alıyor. Ayrıca, At-Bay ve Pie Insurance gibi değerli özel şirketlere de yatırım yapmakta.

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