Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya evlendi: İşte ilk görüntüler

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı 4. kez evlendi. Konuklar ise konulan sosyal medya yasağına uymayarak düğünden ilk kareleri paylaştı.

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturarak 4. evliliğine adım attı. Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı seçkin konuklarının eşliğinde Esma Sultan Yalısı'nda birbirlerine 'evet' dedi.

ÇAĞLA ALTUNKAYA SADE GELİNLİĞİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın giydiği gelinlik sade güzelliği ile beğeni topladı.

Ünlü çift Esma Sultan Yalısı'ndaki düğünlerine sürat motoru ile geldi. Çiftin mutluluğu ise görüntülere yansıdı.

1999 yılında Yalova’da doğan Ayça Çağla Altunkaya, Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik bölümünden mezun. Spor kariyerine de sahip olan Altunkaya, üniversite yıllarında amatör basketbol takımında da yer aldı.

SPOR DÜNYASININ ÜNLÜLERİ DÜĞÜNDE

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, nikahı ünlü isimlerin de buluşma noktası oldu. Törene Ali Koç, Jose Mourinho, Okan Buruk, Fatih Terim, Arda Turan gibi spor dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı öğrenildi.

ÇAĞLA ALTUNTAŞ KİMDİR?

25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Yalova’da doğdu. Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik bölümünü bitirdi. Çağla Altunkaya'nın üniversite yıllarında amatör basketbol takımında da yer aldığı biliniyor.