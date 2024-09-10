Acun Ilıcalı dediğini yaptı

İngiltere Championship’te sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Hull City’de başkan Acun Ilıcalı transferde bombayı patlattı.

STEVEN ALZATE HULL CITY'DE

Turuncu-siyahlılar Brighton’dan ayrılması sonrası bonservisi elinde olan Steven Alzate’nin transfer edildiğini duyurdu. Kolombiyalı yıldız orta saha 2+1 yıllık imzayı attı.

DEDİĞİNİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan Acun Ilıcalı Hull City ile ilgili gelen transfer soruları üzerine "Yakın zamanda orta saha transferini açıklayacağız" sözlerini sarf etmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege’de 25 maça çıkan Steven Alzate 2 gol 4 asist kaydetti.