Acun Ilıcalı iki yüzünü gösterdi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe son hazırlık maçında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 38 ve 47. dakialarda Edin Dzeko, 44. dakikada Fred, 53. dakikada Szymanski ve 67. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti. İngiliz ekibinin tek golü ise 74. dakikada Hall’dan geldi.

ACUN ILICALI SEVİNSE Mİ ÜZÜLSE Mİ BİLEMEDİ

Alınan galibiyete bütün taraftarlar sevinirken Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı ne hissedeceğini bilemedi.

İlk olarak Fenerbahçe’nin galibiyeti için “5-1’lik galibiyet aldığımız için çok mutluyuz” diyen Acun Ilıcalı daha sonrasında ise Hull City’nin mağlubiyeti için ise “5-1’lik mağlubiyet aldığımız için çok üzgünüz” dedi.