Acun Ilıcalı kıyağını yaptı. Dev maç şifresiz kanalda

Muhammed Mirza Şeker
Acun Ilıcalı kıyağını yaptı. Dev maç şifresiz kanalda

UEFA Konferans Ligi finalinde bugün oynanacak olan Olympiakos-Fiorentina maçı şifresiz kanalda yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor.

Fenerbahçe'yi çeyrek finalde penaltı atışlarında eleyen Yunan takımı Olympiakos, yarı finalde de sürprize imza atarak Aston Villa'yı yenerek finale yükselmişti.

İtalyan temsilcisi Fiorentina üst üste iki kez final oynayacak.

Geçen sene West Ham United ile final oynayan Fiorentina, 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.

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KRİTİK MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
Bugün saat 22.00'de başlayacak maç, Yunanistan'da bulunan OPAP Arena'da oynanacak.

Mücadele, EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2021-2022 yılında başlatılan turnuvanın şampiyonları şu şekilde;

2021-2022 - Roma

2022-2023 - West Ham United

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