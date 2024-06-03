Acun Ilıcalı meydan okudu

Fenerbahçe'de mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Lider Haber'de Telegol programında konuştu.

Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun transferinin perde arkasını anlattı.

Mourinho'yu dünyanın en büyük 3 teknik direktörü arasında gösteren Ilıcalı, ''Fenerbahçeliler için çok önemli bir gündü bence. Ben bugünü bir yolculuğun başlangıcı gibi görüyorum. Tabii ki takdir yine Fenerbahçeli seçmenlerin olacak ama eğer öyle bir şansımız olursa yönetimde olursak ekip olarak bence bugün bir yolculuğun başlangıcı oldu. Dünyanın en büyük 3 teknik direktörü arasında bence rahatça gösterilecek çok önemli bir ismi Fenerbahçe’mize getirmiş olduk. Bunun mutluluğu çok büyük benim için, bunun bir parçası olmak büyük bir gurur. Fenerbahçe ailesinin içinde bir şeyler yapmaya çalıştım ama en etkili işlerinden biri oldu. O açıdan da çok mutluyum. Jose Mourinho da dediğim gibi dünya markası ama konuştuğumuz zaman Fenerbahçe’ye olan bakış açısı, takımımıza olan güveni ve inancı insanı çok heyecanlandırıyor. Ben gerçekten çok heyecanlandım kendisiyle görüştüğüm zaman'' dedi.

''MOURINHO ÇOK ETKİLENDİ''

Düzenlenen imza töreninde taraftarın tribünü doldurmasının Mourinho'yu çok etkilediğini aktaran Acun Ilıcalı, ''Bazı gerçekleri bilmeyenler olabilir ama onu net olarak anlatmam lazım başkanımız Ali Koç’un zaten dünyadaki marka değeri çok yüksek. Bir iş adamı olarak ülkemizde de zaten çok önemli bir marka. Aynı zamanda dünyada da karşılığı çok yüksek. Mourinho sonuç itibariyle Fenerbahçe’ye karşı zaten bilgisi var. Fenerbahçe’ye yıllardan beri sempatisi var, hatta hatırlarsınız yıllar önce yaptığım röportajda Fenerbahçe’de teklif yapmıştı diyor, yani Fenerbahçe’nin de potansiyel olarak önemli kulüp olduğunu biliyor. Fakat bu durumlarda güven sağlamanız lazım. Bu tip marka isimler güvene bakar. Biz tabi iki olayın bir parçası olduk açıkçası etkimiz olmuştur. Ama unutmayın bugün Fenerbahçe’yi temsilen yarın öbür gün kim temsil eder bilmiyorum saygımızda sonsuz ama temsilen orda oturan başkanımız herhangi bir teknik direktör ile görüştüğü zaman karşı tarafta zaten çok etki yaratıyor.

Yani açıkçası Mourinho’nun etkilendiğini net olarak gördüm. Tahmininizin çok daha üstünde Fenerbahçe yoğunluğu var Mourinho’nun. Benim burada önemli etkilerim olmuştur sonuç itibariyle başkanımızın bu kararı alması da kolay karar değil. Fenerbahçe’ye teknik direktör getiriyorsunuz sorumluluğu var, ağırlığı var. Bu konularda ben başkanımıza destek olduğumu ve açıkçası zaten motive olan başkanımızı daha da motive ettiğimi düşünüyorum. Benim hayattaki önemli başarılarımdan biri de, zaten insanları bir şekilde yükseltip hedefe doğru gitmelerinde onlara etki yaratmak. Çok güzel bir gündü, taraftarımızın tribünü doldurması Mourinho’yu çok etkiledi ‘Ne kulüpmüş’ dedi yani. O şampiyonluk enerjisi düşünün, bugün Fenerbahçe tribünlerinde o vardı. Yeni bir başlangıç diyorum ben buna, yeni bir yola çıkış diyorum. Başkanımız son kararlarda bizden aldığı destekle o hamleleri yapabiliyor artık'' ifadelerini kullandı.

''ÖNÜMÜZDE DURABİLECEK BİR ENGEL YOK''

Konuşmalarını sürdüren Ilıcalı, "Fenerbahçe'nin ekonomik olarak yönetiminin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Kendi alanlarında çok önemli isimler bir araya geldik diye düşünüyorum. Bu kadar kuvvetli bir yönetimden zaten ortaya büyük bir enerji çıkar. Beni biraz kablo gibi düşünün, bu enerjiyi sahaya yansıtmakla görevli hissediyorum kendimi. Elimden geldiğinde ilişkilerdeki yeteneğimle insanların birlik olmasını sağlamaya çalışacağım. Birlik olduğumuz zaman Fenerbahçe'nin önünde durabilecek bir engel düşünemiyorum. İlk olarak bunu çözmemiz lazım. Birliği sağladıktan sonra Türkiye'nin en kuvvetli camiasının Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Maddi olarak bu net bir şekilde ortada. İnşallah bu maddi gücümüzü sahaya yansıtacağımızı, hoca olarak ortaya koyduğumuz isim ortada zaten, kadro olarak da Fenerbahçe'nin gördüğü en gördüğü en kuvvetli kadronun sahada olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

''BOMBA GİBİ GELİYORUZ''

Son olarak transfere değinen Acun Ilıcalı, ''Açıkçası gelecekle ilgili net bir şey konuşmak istemiyorum. Sonuçta bir seçim var önce tabii ki kongre üyelerimizin bize görev vermesi lazım, takdir etmesi lazım. Ama bu konuyla ilgili yakında basın toplantısı yapacağım. Genel olarak değerlendirmemi soruyorsanız şuan da 99 puan toplamış bir kadroya sahibiz bu çok önemli bir kadro. Baktığınız zaman 100 puan toplamış çok başarılı bir kadro var. Mourinho gibi hoca geliyor, üzerine mutlaka transferler yapılacak, çalışmalara başladık. Şöyle bir kadronun üzerine yıldızları düşünün, üzerine birde Mourinho düşünürseniz. Ben her zaman ekip çalışmasının başarılı olduğunu düşünüyorum. Bugün başkanımız o ekibin içinde beni kullandığı için kendisine teşekkür ederim. Fenerbahçe’nin ekonomik olarak da yönetiminin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Net bir şekilde söyleyeyim bomba gibi geliyoruz'' sözleriyle konuşmasını noktaladı.