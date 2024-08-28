'Fenerbahçe taraftarı merak etmesin' diyerek açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan, şu anda Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler’in ekibinde yer alan Marco Knoop, Ferdi Kadıoğlu’nun transferiyle ilgili konuştu.

Sarı-Lacivertli taraftarların, Ferdi Kadıoğlu'nun gidişiyle büyük üzütü yaşaması konusunda Knoop, “Ferdi artık bize emanet, ona burada çok iyi bakacağız. Ferdi’yi Fenerbahçe döneminden beri çok seviyor ve beğeniyorum. Buraya geldiğinde de kendisine çok sıcak bir karşılama yaptık. Fenerbahçe taraftarı merak etmesin. Brighton’a katıldığı için çok mutluyuz. İnanılmaz istatistiklerle buraya geldi. Uzun süredir onu takip ediyoruz. Takımımıza da çok büyük katkısı olacak” diye konuştu.

Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transferinden 30 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Ayrıca Sarı-Lacivertli ekibin kasasına bu transferden 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10’luk pay girecek.

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