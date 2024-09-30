Acun Ilıcalı yarın konuşacak. Konu: Hakem kararları

Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası hakemle ilgili tartışmalar sürüyor. Maç içinde özellikle Dzeko’nun attığı golün ofsayt nedeniyle geçerli olmaması sonrası Teknik Direktör Mourinho’nun bilgisayarlı tepkisi gündem olmuştu Portekizli teknik adam hareketi sonrası sarı kart görmüştü.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise hakeme yönelik tepki göstererek tüm pozisyonları inceledikten sonra konuşacaklarını söylemişti. Ilıcalı, "Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten. Net penaltı pozisyonu. İncelenmemesi. Bizim VAR'ların kısa sürmesi. Başka VAR'ların uzun incelenmesi garip” şeklinde konuşmuştu.

YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada Acun Ilıcalı’nın yarın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Açıklamada “Asbaşkanımız Acun Ilıcalı, 1 Ekim Salı günü Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde saat 14.00’te gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.