Acun Ilıcalı yerle bir oldu

İngiltere Lig Kupası birinci tur mücadelesinde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City sahasında Sheff Wed karşı karşıya geldi.

KUPAYA VEDA ETTİLER

MKM Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Hull City rakibine 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1 ve 10. Dakikalarda Charlie McNeill kaydetti. Hull City’nin tek golü ise 9. Dakikada Marvin Mehlem attı.

Tek maç usulü ile oynanan organizasyonda Hull City bu sonuç ile birlikte kupaya veda etti. Sheff Wed’in ikinci turdaki rakibi ise Grimsby Town oldu.

CHAMPIONSHİP'E İSTEDİKLERİ GİBİ BAŞLAYAMADILAR

Haftanın geride kaldığı Championship’te ise ilk maçına Bristol City karşısında çıkan Hull City 1-1 berabere kalmıştı.

ROSENIOR İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon play-off şansının son hafta kaçmasının ardından teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City Tim Walter önderliğinde yeniden yapılanıyor.