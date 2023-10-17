Acun Ilıcalı'dan F.Bahçe başkanlığı açıklaması. 'Beşiktaş taraftarını takdir ederim'

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, patronu olduğu TV8'de açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı şunları söyledi:

"Takımla 24 saat uğraşıyorum. Allah nasip etti, inşallah başarılarının devamını dilerim. Candaş'ın programında konuktum, Murat Ülker'in sponsorluğu sayesinde Aston Villa'nın sağ kanadını aldığımı anlattım. (Jaden Philogene) 2 aydır peşindeydim, 2 ay sonra almayı başardık. Çok iyi bir çocuk. Bu çocuğu aldık, Candaş'ın programında dikkat edin, yıldız olacak dedim. Salı günüydü, çocuk İngiltere U21'de maça çıktı perşembe günü, 2 gol, 1 asist. Hull City olarak bize bir piyango çıktı. Bunun yeteneklerin bizi Premier Lig'e taşıma ihtimali var. Yatıra kaldıra gidiyor. Kim gelirse geçiyor.

Türk taraftarlarının tadı başkadır. Ama burada da 25-26 bin kişiye oynuyoruz. Çok büyük bir atmosfer oluyor. Buranın tadı başka, bizimki başka. Türkiye'de maç seyrettiğimizde ayrı bir atmosfer. Hele Galatasaray - Fenerbahçe maçıysa, oradaki yaşayacağın atmosferi dünyada bulamazsın. Zaten dünyanın en büyük 5 derbisinden biri seçildi. Beşiktaş tribünleri... Böyle bir ses. Stadın akustiği de çok iyi ama taraftar da. Ben yıllardan beri Beşiktaş seyircisini takdir ederim. Aşırı bir yoğunluk, takım arkasında itici güç. Bir kardeşleri olarak şunu söyleyeyim, taraftar bazen gönül kırıklığıyla bindiği dalı kesmeye başlar.

Şu anda bizim başkanımız son derece başarılı. İleride, Allah bilir. Hayır, şöyle demem, hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı olmak istemiyorum diyemez. Böyle bir teveccüh olursa, bu tabii ki gururlandırır. Bunu iltifat olarak aldığımı söyledim. Ali Koç, yakın bir dostum. Başkanlığa geldiğinden beri destekliyorum. Başarılı olduğunda da başarısız olduğunda da destekledim. O kadar çabanın sonunda onun şampiyon olduğunu görmek istiyorum.

Çok erken ama Fenerbahçe ve Galatasaray favori gibi duruyor. Burak Yılmaz, değerli bir isim. Yakın dostum, onun da başarılı olmasını istiyorum ama ritim kaçınca. Ritim diye bir şey var. Fenerbahçe ve Galatasaray ritmi yakaladı, hızlı hızlı gitmeye başladılar. İkisi birden kaybedecek ki yetişeceksin. O çok kolay olmuyor. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında giden bir lig görüyorum."