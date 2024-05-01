Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?
Büşra Kapan
Dolar/TL yeni günde yatay bir seyir sergiliyor.
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Dolar güne nasıl başladı? 1

Dolar kurunda 26 Nisan tarihinden beri aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. 32,60 seviyesinden çözülmeye başlayan kur, 31,90 seviyesine kadar gerileme kaydetti.

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Dolar güne nasıl başladı? 2

Kur bu seyrini yeni güne taşıyarak sabah seansında 08.45’te 32,37 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar güne nasıl başladı? 3

Euro/TL tarafında da gevşemelerin olduğu görülüyor. 26 Nisan’da 35,02 seviyesinden gerileyerek 34,37 seviyesine kadar düştü.

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Dolar güne nasıl başladı? 4

Euro/TL bugün aynı saat diliminde 34,50 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar güne nasıl başladı? 5

KAPALIÇARŞI DÖVİZ FARKI

Kapalıçarşı ile resmi döviz rakamlar arasında ki makasın zirve yaptığı dönemlerde fark 1.50 TL’lere kadar çıkmıştı. Şimdi ise Kapalıçarşı'da yıllar sonra bir ilk yaşandı.

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Dolar güne nasıl başladı? 6

Merkez Bankası’nın belirlediği kurun altında döviz işlemleri görüldü.
Serbest piyasada doların 31 lira 90 kuruşa kadar gerilemesi son 12 günde döviz satışlarını daha da tetikledi.

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Dolar güne nasıl başladı? 7

MAKROEKONOMİK VERİ ETKİSİ

Bugün yurtiçi tarafta resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacakken, ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edilecek.

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Dolar güne nasıl başladı? 8

Fed’in toplantılarda değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutması bekleniyor.

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Dolar güne nasıl başladı? 9

Toplantının ardından Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

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