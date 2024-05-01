Dolar güne nasıl başladı?

KAPALIÇARŞI DÖVİZ FARKI

Kapalıçarşı ile resmi döviz rakamlar arasında ki makasın zirve yaptığı dönemlerde fark 1.50 TL’lere kadar çıkmıştı. Şimdi ise Kapalıçarşı'da yıllar sonra bir ilk yaşandı.