Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kurunda 26 Nisan tarihinden beri aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. 32,60 seviyesinden çözülmeye başlayan kur, 31,90 seviyesine kadar gerileme kaydetti.
Kur bu seyrini yeni güne taşıyarak sabah seansında 08.45’te 32,37 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL tarafında da gevşemelerin olduğu görülüyor. 26 Nisan’da 35,02 seviyesinden gerileyerek 34,37 seviyesine kadar düştü.
Euro/TL bugün aynı saat diliminde 34,50 seviyesinde bulunuyor.
KAPALIÇARŞI DÖVİZ FARKI
Kapalıçarşı ile resmi döviz rakamlar arasında ki makasın zirve yaptığı dönemlerde fark 1.50 TL’lere kadar çıkmıştı. Şimdi ise Kapalıçarşı'da yıllar sonra bir ilk yaşandı.
Merkez Bankası’nın belirlediği kurun altında döviz işlemleri görüldü.Serbest piyasada doların 31 lira 90 kuruşa kadar gerilemesi son 12 günde döviz satışlarını daha da tetikledi.
MAKROEKONOMİK VERİ ETKİSİ
Bugün yurtiçi tarafta resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacakken, ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edilecek.
Fed’in toplantılarda değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutması bekleniyor.
Toplantının ardından Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.