Acun Ilıcalı’nın o sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı. Candaş Tolga Işık tv 100 ekranlarında sormuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı’nın o sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı. Candaş Tolga Işık tv 100 ekranlarında sormuştu

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un bir araya gelmesi büyük bomba etkisi yarattı. Acun Ilıcalı’nın tv 100 ekranlarında konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeniden gündem oldu. Ilıcalı’nın Candaş Tolga Işık’ın sorusu üzerine söylediği sözlere çok sayıda paylaşım geldi.

Fenerbahçe’de başkanın kim olacağı bugün belli oluyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki seçimi kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Seçim sürecinde iki isim arasında gerilimler yaşanırken yapılan her açıklama anında gündemin üst sıralarına yerleşti.

Dün gerçekleşen kongrenin ilk gününde konuşma yapmayan Aziz Yıldırım, kongrenin yapıldığı Ülker Stadı’nı terk etti. Ali Koç ise kongre konuşmasında Aziz Yıldırım’a yaptığı çağrıda canlı yayında karşılıklı konuşmak istediğini dile getirdi. Aziz Yıldırım ise bu çağrıya olumlu yanıt verdi ve Habertürk’te herkesin merakla beklediği görüşme gerçekleşti.

ACUN ILICALI TV 100 EKRANINDA BÖYLE KONUŞMUŞTU

Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın canlı yayında bir araya gelmesi ile birlikte Acun Ilıcalı’nın sözleri yeniden gündem oldu. Ali Koç’un listesinde bulunan Ilıcalı, tv 100’de Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlarken çarpıcı sözler söylemişti. Ilıcalı, ‘Az Önce Konuştum’ programında Aziz Yıldırım’ın Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıkmayacağını savunan Ilıcalı, kongreden günler önce "Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez zaten. Giremez, konuşamaz ki...Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim” şeklinde konuşmuştu.

MERAKLA BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ SOSYAL MEDYA YIKILDI

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında dün gerçekleşen görüşme sondası sosyal medya yıkıldı. Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Acun Ilıcalı’nın tv 100 ekranlarında söylediği sözler de yeniden gündem oldu.

İşte Acun Ilıcalı ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar:

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