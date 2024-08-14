Acun Ilıcalı'yı eski dostu yerden yere vurdu

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Acun Ilıcalı'yı eski dostu yerden yere vurdu

Fenerbahçe'nin elenmesi sonrası Serhat Akın Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ve Lille kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 bitsede toplam skorda 3-2 önde olan Lille adını bir üst tura yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin yankıları Fenerbahçe camiasında devam ederken eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’nda olay yaratacak sözler geldi.

Mağlubiyetin nedenini geç gelen transferlere bağlayan Serhat Akın Acun Ilıcalı’yı yerden yere vurdu.

"SURVIVOR KADROSUNDAN BAŞKA KADRO KURMUŞ MU"

Akın açıklamasında, "Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor” ifadelerini kullandı.

SURVIVOR'DA ARALARI İYİYDİ

Serhat Akın 2017 yılında Survivor’a katılmış ve o sezon 3. Olmuştu. Fanatik Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı ve bir dönem Fenerbahçe’de forma giymiş olan Serhat Akın o dönemdeki samimiyetleri ile dikkat çekmişlerdi.

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