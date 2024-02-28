Flaş.. Flaş.. Adalar Belediye Başkanına 5 yıl hapis cezası

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e MİT tırları davasında silahlı terör örgütüne yardım etmek gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay'da bozulan MİT tırlarının görüntülerinin yayınlanmasına yönelik tekrar görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi olan Erdem Gül hakkında karar verildi.

Gül’e, örgüte yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gül ve avukatları katıldı.

Gül yaptığı son savunmada, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" dedi. Gül'e örgüte yardım suçlamasıyla beş yıl hapis cezası verildi. Gül "Dosyada eylem olarak sadece bir tane haber var, dolayısıyla bu direkt habere verilmiş bir cezadır" açıklamasını yaptı.