Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili 'İmamoğlu mahkemesi canlı yayınlansın' çağrısına yanıt verdi. TCK'nın 183. maddesini işaret eden Tunç, bunun mümkün olmayacağını söyledi.

Bahçeli'nin 'Alır 3 arkadaşımı İmralı'ya giderim' çıkışına da yanıt veren Tunç, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'u işaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

" 'Suça sürüklenen çocuklar' 3 yıl devam edecek bir proje. Çocuk yargılamaları çok önemli.Uluslarası projelere imza atan bir ülkeyiz.

Kamuoyunun gündeminde Minguzzi cinayeti var. Çocuk yaştakilerin işlediği suç nedeniyle hayatını kaybetti. Akademisyenlerimizle konuşuyoruz. Dünya ülkelerine baktığımızda da 3 ülkeden birinin uyguladığı bir düzenleme. Meclis'imiz bu konuda yetkili.

İMAMOĞLU DAVASI

182 maddesi duruşmaların herkese açık olduğu aşikar. 183. madde de ses görüntü yasağı var. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞINA YANIT

'Terörsüz Türkiye' sürecini önemsiyoruz. Bu acıların tekrar yaşanmaması için büyük bir beklenti içerisiydeyiz. Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz"