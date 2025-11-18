Açılımın mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan 2'nci açılım süreci son olarak terör örgütü PKK'nın fesih kararı, örgütün silahları yakması ve örgütün sınırdan çekilmesiyle devam etti.

Süreç Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile sürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz haftalarda 'Komisyon İmralı'ya gitmeli' çıkışında bulunmuştu.

Bugünkü parti grup toplantısında ise Bahçeli çıkışını yenileyerek tarihi bir açıklamaya imza attı. Bahçeli, "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" dedi.

Devlet Bahçeli'den İmralı çıkışı: Gerekirse alırım arkadaşlarımı giderimDevlet Bahçeli'den İmralı çıkışı: Gerekirse alırım arkadaşlarımı giderimGündem

Bahçeli'nin açıklamalarının hemen ardından daha önce 'Bindirin onu İmralı feribotuna' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan iki kelimelik yanıt geldi. Dervişoğlu, "SALIN GİTSİN!.." dedi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye iki kelimelik yanıt! - Resim : 2

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bahçeli'ye ret!Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bahçeli'ye ret!Gündem