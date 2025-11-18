Açılımın mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan 2'nci açılım süreci son olarak terör örgütü PKK'nın fesih kararı, örgütün silahları yakması ve örgütün sınırdan çekilmesiyle devam etti.

Süreç Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile sürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz haftalarda 'Komisyon İmralı'ya gitmeli' çıkışında bulunmuştu.

Bugünkü parti grup toplantısında ise Bahçeli çıkışını yenileyerek tarihi bir açıklamaya imza attı. Bahçeli, "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının hemen ardından daha önce 'Bindirin onu İmralı feribotuna' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan iki kelimelik yanıt geldi. Dervişoğlu, "SALIN GİTSİN!.." dedi.