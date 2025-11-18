İktidarın İmralı süreci adımları devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında yaptığı 'İmralı' çıkışıyla gündem oldu. TBMM’deki açılım komisyonunun İmralı’ya gitmesi gerektiğini savunan Bahçeli, gerekirse kendisinin de arkadaşlarıyla birlikte adaya gidebileceğini söyleyerek dikkat çekti.

'GEREKİRSE 3 ARKADAŞIMLA İMRALI’YA GİDERİM'

Bahçeli konuşmasında “Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, alırım yanıma 3 arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı’ya gitmekten çekinmem. Bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin çıkışı muhalefet cephesinde geniş yankı uyandırdı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye sert tepki geldi. Özdağ, Türkiye’nin tarihi bir kırılma noktasına sürüklendiğini söyledi.

'TÜRKİYE TARİHİ BİR KIRILMA NOKTASINA SÜRÜKLENİYOR'

Bahçeli’nin konuşmasından bir kesiti paylaşarak ülkenin kritik bir sürece girdiğini belirten Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisine davet ediyorum. Korkma! Aileni ve vatanını korumak için Zafer Partisine üye ol." Özdağ’ın çıkışına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.