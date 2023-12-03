Adalet Bakanı'ndan Arka Sokaklar dizisine tepki. Cezaevi sahnelerini beğanmadi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz ve koruma memurlarıyla ilgili sahnelerden dolayı "Arka Sokaklar" adlı diziye tepki gösterdi. Tunç, "Gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmalar yapılacak"dedi

Mine Akcan
Adalet Bakanı'ndan Arka Sokaklar dizisine tepki. Cezaevi sahnelerini beğanmadi

Arka Sokaklar'ın cuma günü yayınlanan bölümünde iki gardiyanın İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin Komiser'i darp ettiği anlar yer aldı. Daha sonra rüşvet olaylarının da geçtiği sahneye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanı'ndan tepki geldi.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada infaz ve koruma memurlarının temel insanlara ve mevzuatlara riayet ettiğini, personelin gece gündüz fedakarca çalıştığı, Arka Sokaklar'ın "kurgunun da ötesine geçtiği" ve memurları töhmet altında bıraktığı belirtildi.

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Müdürlük ayrıca, "eleştiri sınırlarını aşan" Arka Sokaklar'ı "kınadığını" ifade etti.

X adlı sosyal medya platformundan müdürlüğün açıklamasını alıntılayan Bakan Tunç da "gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların" yapılacağını kaydetti.

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