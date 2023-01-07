﻿Hapishanedeki kadınlara ücretsiz ped ve çocuk bezi için talimat verildi

Adalet Bakanlığı, hapishanelerde bulunan kadınlara hijyenik ped ve çocuk bezinin ücretsiz temin edilmesi için cezaevi yönetimleri ile savcılıklarına yazı gönderdi.

Karar, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Klinikleri'nin başvurusunun ardından geldi.

Kısa Dalga'dan Esra Tokat'ın haberine göre; Özyeğin Üniversitesi Hukuk Klinikleri adına Koordinatör Av. Selmin Cansu Demir, 2 Ağustos 2022’de Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvuruda, hapishanedeki kız çocukları ve kadınların regl yoksulluğunun sağlık hakkı ihlali olduğunu belirterek, bunun ayrımcılık kapsamında ele alınması gerektiğini belirtti. Av. Demir, hapishanedeki kadınlara hijyenik pedlerin ücretsiz verilmesini talep etti.

Başvuruyu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, dilekçeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Adalet Bakanlığı da 26 Aralık 2022’de verdiği Dostane Çözüm Kararı ile tüm cezaevi yönetimleri ile savcılıklara yazı yazarak, cezaevlerinde kalan kadınlara ve çocuklara gecikmeksizin ücretsiz hijyenik ped teslim edilmesi talimatını verdi.

Bakanlık ayrıca annesinin yanında kalan çocuklar için de ihtiyaç duydukları çocuk bezlerinin yine ücretsiz olarak kendilerine tutanakla teslim edilmesi talimatını verdi.

CEDAW MADDELERİ HATIRLATILDI

Adalet Bakanlığı, yazısında Türkiye’nin de taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) hükümlerini hatırlattı. Bakanlık, Anayasa ve uluslararası sözleşmeler gereği kadınlara ve çocuklara temel sağlık hizmetleri ile koruyucu sağlık bakımı için gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğuna dikkat çekti.

“Uygulamanın yönetmeliğe girmesi için mücadele edeceğiz”

Kararı değerlendiren Av. Selmin Cansu Demir, “Keyfiliği önlemek adına önemli bir adım atılmış oldu. Bundan sonraki mücadelemiz bu uygulamanın takibini yapmak ve yönetmeliklere de girmesini sağlamak olacak” dedi.

TÜRKİYE'DE REGL YOKSULLUĞU

Konuşmamız Gerek Derneği tarafından 18 yaşından büyük 4108 kişiyle yapılan Türkiye’de Regl Yoksulluğu Araştırması’na göre, katılımcıların yüzde 29,8’i kendilerini güvende hissettikleri temiz bir tuvalete ulaşımlarının ya hiçbir zaman olmadığını ya da nadiren olduğunu söylüyor.

Çalışmada, hiç geliri olmayan katılımcıların yüzde 16,3’ünün, 500 TL olan katılımcıların yüzde 14,6’sının ve aylık geliri 2.500-5.000 TL olan katılımcıların yüzde 10,5’inin menstrual ürünlere erişimde her zaman zorluk yaşadıkları belirtiliyor.

Menstrual ürünlere erişimde hiçbir zaman zorluk yaşamadığını belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 26,4.

Öte yandan Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin hapishanelerde kalan kadınlarla yaptığı görüşmelere göre ise pek çok kadın burada hijyenik pede ulaşmada ciddi sorun yaşıyor.