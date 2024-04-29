Atilla Yeşilada uyardı. Çok kazandıracak

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada milyonlarca yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Dolar, altın, kripto para arasında bir tercih yapacak olan yatırımcılara “Çok kazandıracak” uyarısında bulundu.

Mevduat faizlerinin rekor seviyelerde artış göstermesi üzerine konuşan Yeşilada, enflasyonunun azaltılmaya çalışıldığı bu günlerde Türk Lirası'nın diğer yatırım seçeneklerine kıyasla değer kazanmasının da amaçlandığını belirtti. Mevduat faizlerinin en çok tercih edilen yatırımlardan biri olduğunu aktardı.

Merkez Bankası Para Politikası faizinin yüzde 50'ye ulaşmasıyla birlikte mevduat faizleri de yüzde 60 seviyesini görmüştü. Yatırımcılar yükselen faiz seviyesini görünce o alana yönelmiş ancak uzmanlar, mevduat faizlerinin aslında değer kaybettiğini söylemişti.

ATİLLA YEŞİLADA’DAN ‘ÇOK KAZANDIRACAK’ ÇIKIŞI

Yeşilada vatandaşların yöneldiği mevduat faizlerinin artışı sonrası yatırımcıların döviz yerine TL'yi tercih etme ve tasarruf yapma eğiliminde olmalarına teşvik edileceğini ve yaz ila sonbahar aylarında, muhafazakar yatırımcılar için TL'nin en karlı yol olacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

25 Nisan'daki toplantısının ardından Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bırakma kararı almıştı.

Para Politikası Kurulu'nun Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleşen toplantıda alınan bu kararı sonrası, Mart ayında aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde olduğunu aktarmıştı.

Karahan "Parasal sıkılaştırmanın etkilerini göz önünde bulundurarak politika faizini sabit tutma kararı aldı. Ancak, enflasyon üzerindeki artış risklerine karşı dikkatli bir duruş sergilemeye devam ediyoruz," ifadelerini kullanmıştı.