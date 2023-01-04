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Restorasyonu tamamlanan Adalet Kulesi ilk kez ziyarete açılacak

Topkapı Sarayı avlusunda bulunan 45 metre yüksekliğindeki Adalet Kulesi’nin restorasyonu tamamlandı. Osmanlı İmparatorluğunun adaletini sembolize eden kulenin yaz gelmeden ilk kez ziyarete açılması planlanıyor.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:51
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Adalet Kulesi’nin restorasyonu tamamlandı. Ziyarete açılıyor

Restorasyonu tamamlanan Adalet Kulesi ilk kez ziyarete açılacak
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İHA'da yer alan haberde, Osmanlı adaletinin sembolü olan ve Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edilmeye başlanan kulenin bir bölümü 2. Mahmut döneminde yapılırken, son hali ise Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğunun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı'nın en yüksek yapısı olan Adalet Kulesi 2014 yılında restore edilmeye başlanmıştı.



45 metre yüksekliğindeki Adalet Kulesi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Bilim Kurulu öncülüğünde yapılan çalışmalar biterken Adalet Kulesi'nin, ilk defa halkın ziyaretine açılması planlanıyor. Yüksekliğiyle Osmanlı Devleti'nin gücünü adaletten aldığını temsil eden kule aynı zamanda İstanbul manzarasının panoramik olarak seyredilebileceği muhteşem bir konuma sahip olma özelliği taşıyor.

"YAZ AYI GELMEDEN ZİYARETÇİLERİMİZLE BULUŞTURMAYI PLANLIYORUZ"
Adalet Kulesi’nin Topkapı Sarayı’nın en ihtişamlı yapısı olduğunu belirten Milli Saraylar Başkan Yardımcısı İlhan Kocaman, “Topkapı Sarayı 2019 yılından beri Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlıdır. Biz Milli Saraylar olarak buradaki restorasyona ihtiyacı olan yapıları tek tek belirledik. Bunlar içerisinde Adalet Kulesi de ihtiyaç duyuluyordu. Çünkü Adalet Kulesi hem gösteriş olarak hem de hem yapı olarak sarayın en ihtişamlı yapısıdır. Amacımız saraya gelen ziyaretçileri burayla buluşturmaktır. Bilim Kurulu tarafından belirlenen restorasyon şekli konusunda çalışmalar yapıldı. Kurulun belirlemiş olduğu plan ve proje onaylandıktan sonra kendi personelimizle restorasyonumuzu tamamladık. Yaz ayı gelmeden ziyaretçilerimizle buluşturmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.



Restorasyonu tamamlanan diğer yapılardan da bahseden Kocaman, “Aynı zamanda özellikle haremde Kara Ağalar Koğuşu, Darussade Ağası Dairesi, Şehzade Mektebi, Cariyeler Koğuşu ve 2014 yılından beri restorasyonu devam eden Fatih Köşkü’nün restorasyonlarını tamamladık. En önemlisi hazinenin sergileneceği Hazine Köşkü, Seferli Koğuşu’nda padişah elbiselerini de orada sergileyeceğiz.” dedi.

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