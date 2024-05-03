Metroda bir kişi etraftakilere aldırmadan yattığı yerden tuvaletini yaptı

New York metrosunda yaşanan utanç verici bir olay sosyal medyada gündem oldu. Bir kişi, etrafındakileri hiçe sayarak metro aracının içinde tuvaletini yaptı.

Olay, metroda bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, kişinin etraftakilerin şaşkın bakışları arasında tuvalet ihtiyacını giderdiği görülüyor.

Görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Yorumlarda, bu tür davranışların kabul edilemez olduğu ve toplumda saygı ve nezaketin önemine vurgu yapıldı.