Durduğu yerde 3 ayrı kazaya karışan motosiklet rekor kırdı

Kaynak: DHA
Durduğu yerde 3 ayrı kazaya karışan motosiklet rekor kırdı
Durduğu yerde 3 ayrı kazaya karışan motosiklet rekor kırdı. Park halinde bir dükkanın önünde duran motosiklete üç ayrı aracın çarpması sosyal medyada gündem oldu

Isparta'nın merkezi bir bölgesinde, park halindeki bir motosikletin başına gelen olay, sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Motosiklet, park halinde olduğu yerde üç ayrı kazaya karışarak adeta bir rekor kırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkanın önünde park halinde duran motosiklete ilk olarak bir araç arkadan çarptı. Sosyal medyada paylaşılan bu ilginç olay, birçok kişinin dikkatini çekti. Motosikletin durduğu yerde üç farklı araca karışarak yaşadığı olay, hem şaşkınlık yarattı hem de güvenlik konusunda tartışmalara neden oldu.

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