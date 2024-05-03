İzmir'de bir marketin şarküteri rafına giren kedinin videosu tepki topladı

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İzmir'de bir marketin şarküteri rafına giren kedinin videosu tepki topladı
Kedinin Market Rafına Girişi Sosyal Medyada İzleyicileri Şaşırttı ve Tartışma Yarattı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir zincir markette yaşanan ilginç olay, sosyal medyada gündem oldu. Marketin şarküteri bölümünde bulunan rafa giren bir kedinin videosu, market müşterileri ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Videoda, market içinde dolaşan ve rafın üzerine çıkan kedinin görüntüleri yer aldı. Kedinin rafın üzerinde dolaşması ve ürünlere zarar verme potansiyeli, izleyiciler arasında endişe yarattı. Ayrıca, kedinin market içinde serbestçe dolaşmasının hijyenik olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

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