Adam olmak deyiminin anlamı nedir?

Adam olmak deyimi ne anlama geliyor? Adam olmak sözüyle anlatılmak istenen nedir?

Adam olmak deyiminin anlamı nedir?

Adam olmak deyiminin anlamları

1. Yetişip büyümek, gelişmek, iş güç sahibi olmak.

2. Onarılıp işe yarar hâle gelmek.

İşe yarar bir şeyler yapmak ya da işe yarar olmak üzerinden adam olmak deyimi kullanılır. Yetişkin biri haline gelerek başarılı işler gerçekleştirmek ve çevreden övgü almak gibi anlamlar eşliğinde değerlendirilebilir.

Yetişip iyi bir duruma gelmek adam olmak deyimi karşılığını bulur. Canlı ya da cansız varlıkların iyi bir duruma gelerek, düzenlemek suretiyle iş yarar olmak üzerinden de ele alınır. Özellikle yetişip büyüyen ve bir şeyler başarmış, iş sahibi olmuş kişiler kapsamında bu deyim kullanılır.

Örnek cümleler

1. Umarım o da bir gün adam olur.

2. Adam olmak için çok çalışman gerekiyor.

3. Lafla adam olunmaz.

4. Adam olmak için daha bin fırın ekmek yemen gerekir.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi Magazin
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor? Keşfet
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla' Magazin
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla'
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi Dünya
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım Siyaset
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti Dünya
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti
Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar Güncel
Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar