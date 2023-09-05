Adam olmak deyiminin anlamı nedir?

Adam olmak deyiminin anlamları

1. Yetişip büyümek, gelişmek, iş güç sahibi olmak.

2. Onarılıp işe yarar hâle gelmek.

İşe yarar bir şeyler yapmak ya da işe yarar olmak üzerinden adam olmak deyimi kullanılır. Yetişkin biri haline gelerek başarılı işler gerçekleştirmek ve çevreden övgü almak gibi anlamlar eşliğinde değerlendirilebilir.

Yetişip iyi bir duruma gelmek adam olmak deyimi karşılığını bulur. Canlı ya da cansız varlıkların iyi bir duruma gelerek, düzenlemek suretiyle iş yarar olmak üzerinden de ele alınır. Özellikle yetişip büyüyen ve bir şeyler başarmış, iş sahibi olmuş kişiler kapsamında bu deyim kullanılır.

Örnek cümleler

1. Umarım o da bir gün adam olur.

2. Adam olmak için çok çalışman gerekiyor.

3. Lafla adam olunmaz.

4. Adam olmak için daha bin fırın ekmek yemen gerekir.