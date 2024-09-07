Adamı bağlı köpek ısırdı

Kaynak: İHA
Adamı bağlı köpek ısırdı

Samsun'da bir şahsı, zincirle bağlı bekçi köpeği ısırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpek saldırısı 5 Eylül'de İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Aydın (39) yoldan geçerken aniden sıkışınca tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği bir işyerinin bahçesinde zincirle bağlı olan bekçi köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladığı 3 çocuk babası Abdullah Aydın, ölümden döndü. Yaralı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdullah Aydın'ın koşarak tuvalete gitmesi, bir süre sonra köpeğin ona saldırması ve sürünerek ondan kurtulmaya çalışması anları yer alıyor. Aydın'ın köpeğin saldırısından güçlükle kurtulduğu görülüyor.

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