30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 akademik personel alacak

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 14 akademik personel alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:28
Takip Et

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 akademik personel alacak
+
Aa
-

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

* DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, yabancı dil belgesi, T.C.NüfUs Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı veya fotokopileri noterden/resmi kurumlarca onaylanmış (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu ile Ek-II Puanlama ve Değerlendirme Tablosunu içeren bir takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adayların hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında hazırlanmış özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

* DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, yabancı dil belgesi T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, Barkodlu / kar ekodlu e-Devlet çıktısı veya fotokopileri noterden/resmi kurumlarca onaylanmış (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), lisans, yük sek lisans, doktora diplomaları ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu ile Ek-II Puanlama ve Değerlendirme Tablosunu içeren bir takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adayların hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlgili kadrolara başvuracak adayların,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.
Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. ( e-Devlet'ten alınabilir.)
Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. ( e-Devlet'ten alınabilir.)
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodlu Hitap hizmet dökümü alınabilir)
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi'nin "Doçentlik Kadrosuna Başvuru Koşulları" başlıklı 5. Maddesinin Fıkrasının (b) bendi uyarınca, Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan doçent unvanını almış olan adaylar ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Bu sınavdan başarılı olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.
Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçesini http://www.atu.edu.tradresinden alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
1
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Z kuşağı kararını verdi
3
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kars'taki eski HES barajının yüzeyi dondu
﻿Kars'taki eski HES barajının yüzeyi dondu
﻿Kars'taki eski HES barajının yüzeyi dondu
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.