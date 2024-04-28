Müşterisinin sıra dışı istediği karşısında berberin hareketi güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Müşterisinin sıra dışı istediği karşısında berberin hareketi güldürdü
Elinde Keanu Reeves fotoğrafıyla berbere gelen müşteri, kısa saçlarının ünlü oyuncunun saçı gibi uzun bir hale getirilmesini isteyince berberinin bulduğu çözüm izleyenleri güldürdü.

Berberin müşterisinin sıra dışı isteği karşısındaki yaratıcı çözümü, izleyenleri güldürdü. Müşteri, elinde Keanu Reeves'in fotoğrafıyla berbere gelerek, kısa saçlarının ünlü oyuncunun saçı gibi uzun hale getirilmesini istedi. Berber, bu isteği karşılamak için ilginç bir çözüm buldu: Müşterisinin elindeki kağıdı alıp, fotoğraftaki ünlü oyuncunun yüzünü makasla kesti ve yerine müşterisinin suratını oturttu. Bu sıra dışı ve mizahi yaklaşım, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

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