Müşterisinin sıra dışı istediği karşısında berberin hareketi güldürdü

Berberin müşterisinin sıra dışı isteği karşısındaki yaratıcı çözümü, izleyenleri güldürdü. Müşteri, elinde Keanu Reeves'in fotoğrafıyla berbere gelerek, kısa saçlarının ünlü oyuncunun saçı gibi uzun hale getirilmesini istedi. Berber, bu isteği karşılamak için ilginç bir çözüm buldu: Müşterisinin elindeki kağıdı alıp, fotoğraftaki ünlü oyuncunun yüzünü makasla kesti ve yerine müşterisinin suratını oturttu. Bu sıra dışı ve mizahi yaklaşım, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve paylaşılan video kısa sürede viral oldu.