Sütte tehlike çanları çalıyor. Süt kriziyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, sütte tehlike çanları çaldığını öne sürdü. Başkan Mutlu Doğru, Ulusal Süt Konseyi’nin acilen toplanarak, 1 Eylül’den geçerli olacak şekilde çiğ süt fiyatlarını yeniden revize etmesi gerektiğini belirtti. Doğru, bu yeni fiyatın süt ve süt ürünleri aracılığıyla tüketiciye olumsuz yansımaması için Bakanlık tarafından verilen çiğ süt priminin yeniden 1 TL’ye çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Dünya Gazetesi'nde yer alan haberde, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen çiğ süt fiyatlarının en son 15 Mayıs tarihinden itibaren 7.50 TL olarak açıklandığında baz alınan Nisan ayı çiğ süt maliyeti 5.88 TL olduğunu belirterek, “Artan yem, işçilik, enerji ve diğer sarf malzemeleri sonucu USK’nın Temmuz ayı için yaptığı hesaplamada 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 7.22’ye yükseldi. Ağustos ayında da zamların devam ettiği ve kurlardaki artış dikkate alınırsa şu anda çiğ süt üreticimiz maliyetinin altında çiğ süt satarak zarar etmektedir. Bunun sonucunda ise hayvancılığı bırakarak kapatılan işletme sayıları ve kesime sevk edilen dişi hayvan varlığımız her geçen gün artmaktadır” dedi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaptığı yazılı açıklama da şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu kötü gidişat, süt ve süt ürünleri üretimi kadar ileride büyükbaş et üretimini de olumsuz etkileyecektir. Hayvancılıkta tehlike sinyalleri çalarken, “çiğ süte zam yapılırsa, yeme de zam yapılır” mantığıyla hareket etmeye devam edilir ve çiğ süt üreticisi daha fazla baskı altına alınırsa Türkiye’de çok yakın zamanda süt kriziyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Bu nedenle USK’nın acilen toplanıp, Ağustos ayı maliyetlerini çıkararak, 1 Eylül’den geçerli olacak şekilde çiğ süt fiyatlarını yeniden revize etmesi ve bu yeni fiyatın süt ve süt ürünleri aracılığıyla tüketiciye olumsuz yansımaması için bakanlık tarafından verilen çiğ süt priminin yeniden 1 TL’ye çıkarılması gerekmektedir.

Tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin pandemi vesilesiyle daha iyi anlaşıldığı bu günlerde çiftçimizin üretimden kopmaması için başta TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD olmak üzere tüm Ziraat odaları, Damızlık Birlikleri, Süt Birlikleri, Hayvancılık Kooperatifleri ile SETBİR gibi süt sanayicilerini temsil eden kuruluşları da bu konuda çiftçiye ve üretene destek olmaya çağırıyorum”