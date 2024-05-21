Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Cumhurbaşkanı Reisi kazada yaşamını yitirdi. İRAN YASTA

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazadan 15 saat sonra İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin geçirdiği kazada kurtulan olmadığı ve 9 kişinin öldüğü duyuruldu.

İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan sınırında yapılan Kız Kalesi Barajı’nın açılışı münasebetiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte katıldığı törenden ülkesine dönerken helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

İran devlet televizyonu kazadan yaklaşık 15 saat sonra yaptığı açıklamada Reisi’nin helikopterinden kurtulan olmadığı duyuruldu. Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney’in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim’in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi’nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği, kazada ölenlerin 9 kişi olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, önceki gün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim’in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye’den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti. Türkiye’nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu. Yaklaşık 15 saat boyunca enkaza ulaşılamaması dünya kamuoyunda kaza mı, sabotaj mı iddialarını ayyuka çıkardı. Gerçeğin kaza kırım raporu incelendikten sonra teknik olarak açıklanacağı belirtildi. Bu arada İsrail ‘Kaza ile herhangi bir ilgimiz yoktur’ açıklaması geldi.

İran Dini lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından anayasanın ilgili maddesine göre Cumhurbaşkanlığı görevlerini, seçime kadar Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’in yürüteceğini bildirdi.

Reisi’ye rahmet dileyen Hamaney, İran halkına taziyede bulunarak ülkede 5 günlük genel yas ilan ettiğini duyurdu. Hamaney, “Anayasa’nın 131’inci maddesine göre Sayın (Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı) Muhbir, yürütme erkinin başında olup, yasama ve yargı erklerinin başkanlarıyla en fazla 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmakla görevlidir.” ifadelerini kullandı.

Muhammed Muhbir, 1955 yılında İran’ın Huzistan eyaletinin Dezful kentinde dünyaya geldi. Elektrik mühendisliği mezunu olan Muhbir, ekonomi planlama ve yönetim ile uluslararası hukuk alanında doktora yaptı.

Bu arada kazada hayatlarını kaybedenler, bugün Tahran’da düzenlenecek törenden sonra toprağa verileceği açıklandı.

(AA)