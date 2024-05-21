İmalathane cayır cayır yangı

Mahmudiye Mahallesi İnegöl Mobilya Sanayi 9. Mobilya Sokak’taki iki katlı imalathanenin üretim bölümünde başlayan yangının neden kaynaklandığı şimdilik meçhul.

Yangına ilk müdahele, imalathanede alevlerin ahşaba sıçramasıyla bir anda büyüyen yangından çıkan alevleri gören mahalle bekçileri tarafından yapıldı. Bekçiler yangından kaynaklı dumanı görür görmez itfaiye ekiplerine haber verdi ve bu sırada da kendi imkanlarıyla söndürme girişiminde bulundular.

Bekçilerin haber vermesinden kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki mobilya atölyelerine sıçramaması için yoğun gayret gösterdiler. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uğraşırken, olay yerinde Polis ekipleri de güvenlik önlemlerini sağladı.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada alevler, imalathanenin önündeki kerestelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun çalışması sonrasında söndürülen yangın sonrasında mobilya imalathanesi kullanılamaz hale geldi.