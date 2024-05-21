Lamborghini’ye hizmet veren yerli girişim Hollandalı şirkete satıldı

Üretken yapay zekanın yazılı ve görsel içerik üretme kapasitesinin potansiyelini kanıtlayan örnekler çoğaldıkça, bu alana yönelen yatırımlar da arttı. Bu odakta çalışan yerli girişimcilerin yapay zeka alanındaki başarılarına bir yenisi eklendi. E-ticaret profesyonellerinin yapay zeka teknolojisiyle fotoğraf çekimi yapmadan yüksek kaliteli lifestyle ürün görselleri oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka ve artırılmış gerçeklik girişimi ARspar, dünya çapında 30 milyonu aşkın kullanıcıya sahip Hollanda merkezli servis Floorplanner tarafından satın alındı.

LAMBORGHİNİ GİBİ DÜNYA MARKALARINA HİZMET VERDİ

SaaS (hizmet olarak yazılım) olarak konumlanan ve ilk ürününü Şubat 2023'te kullanıma açan ARspar, yapay zeka fotoğraf düzenleme editörüyle her seviyeden kullanıcının bir dakikadan kısa sürede diledikleri ortamda gerçekçi ürün fotoğrafları oluşturmasına olanak tanıyor. ARSpar'ın profesyonel fotoğraf çekimi mecburiyetini ortadan kaldıran ve 2023’te 55 bini aşkın e-ticaret mağazası tarafından kullanılan teknolojisi, lüks otomobil devi Lamborghini, Inkbox ve Westwing gibi dünya markaları tarafından da kullanılıyor.

Ocak 2024 itibarıyla farklı şirketlerle satın alma görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve Nisan 2024'te kullanıcıların iki ve üç boyutlu kat planı hazırlamasına olanak tanıyan Floorplanner ile anlaştıklarını söyleyen ARspar Kurucu Ortağı Gürkan Ordueri, “Bugüne dek pek çok markaya hizmet vermiş olsak da asıl vizyonumuz geleneksel fotoğrafçılığın maliyetlerini karşılamakta zorlanan KOBİ'lere yardımcı olmaktı. Bugün ARspar’ı, bu vizyonu genişletebilecek bir şirkete devrediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın bir bölümü, Hollanda merkezli şirkette ürün geliştirme sorumlusu olarak görevlerine devam edecek” dedi.

55 BİNDEN FAZLA KULLANICIYA ULAŞTI

2023’te pre-seed yatırımı aldıklarını hatırlatan Gürkan Ordueri, “Mayıs 2023 - Ocak 2024 döneminde 55 binden fazla e-ticaret satıcısı tarafından kullanılan ARspar, doğrudan satış artırma potansiyeli taşıyan, e-ticarette yer edinmeye çalışan KOBİ'lerin başarısını destekleyen bir yapay zeka servisi. Konuya ilişkin raporlar, artırılmış gerçeklik (AR) deneyiminin %94 daha yüksek dönüşüm oranı getirdiğini gösteriyor. ARspar, her ürün grubu için profesyonel stüdyo çekiminden çok daha az maliyetli bir seçenek sunuyor. Özel istemler ya da istem şablonları kullanılarak her ürün, her arka plana kusursuz bir biçimde yerleştirilebiliyor. Örneğin Lamborghini, SVJ Roadster modelini ARspar kullanarak Ay'da sergiledi” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE E-TİCARET VE E-İHRACATIN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞIZ”

Spz Akademi ve Gürkanzone markalarıyla e-ticaret yapmak isteyenlere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunduğunu kaydeden Gürkan Ordueri, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“ARspar, e-ticaret yolculuğumuzda karşılaştığımız bir sorunu çözmek için geliştirdiğimiz bir çözümdü. Sorun olmadan, fırsatlar da bulunmuyor. ARspar bu süreçte binlerce KOBİ’ye çözüm sundu. Şimdi bu exit ile, ARspar’ı aynı dikeyde kalarak, aynı odakta ilerleyebilmesi için devrediyoruz. Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracatın genişlemesi ve girişimcilerin önündeki taşların kalkması için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz.”