Adana Çukurova’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adana İl, Çukurova İlçe, TOROS Mahalle, 6303 Ada, 5 Parsel, A BLOK, 7. KAT, 13 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu mesken nitelikli taşınmaz 1/1 olarak borçlu adına kayıtlı,bağımsız bölüm 145 m2 brüt olarak, ana taşınmaz 3.698,00 m2, borçlunun arsa pay/payda 38/2400 olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Dava konusu parsel, Şehitler Bulvarının 200 metre batısında bulunmaktadır. Dava konusu yerin bulunduğu çevre apartman yoğunluklu konut bölgesidir. Zemin katlarında iş yeri yaygın kullanım şeklidir. Toros Mahallesi ulaşım, kanalizasyon, su elektrik, gaz, aydınlatma, çöp toplama gibi alt yapı-belediye ve devlet hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Yakın çevresinde;semt pazarı alanı, Buhara İlk Öğretim Okulu, Hayal Park Spor Merkezi gibi bilinen yerler mevcuttur.

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