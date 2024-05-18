Sivas'ta trafik kazası: 11 yaralı

Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesine yakın bir mesafede bulunan Pınarbaşı yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas istikametine gitmekte olan S.B. sevk ve idaresinde 27 AVG 369 plakalı otomobil ile İ.İ idaresindeki 58 ACY 486 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarla yer alan, aralarında çocuklarında bulunduğu; A.B., M.B., G.B., B.B., L.I., A.I., N.I., Z.G. ve S.I. yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya dair inceleme devam ediyor.