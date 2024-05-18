Sivas'ta trafik kazası: 11 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta trafik kazası: 11 yaralı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesine yakın bir mesafede bulunan Pınarbaşı yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas istikametine gitmekte olan S.B. sevk ve idaresinde 27 AVG 369 plakalı otomobil ile İ.İ idaresindeki 58 ACY 486 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarla yer alan, aralarında çocuklarında bulunduğu; A.B., M.B., G.B., B.B., L.I., A.I., N.I., Z.G. ve S.I. yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya dair inceleme devam ediyor.

aw207185-03.jpg

aw207185-02.jpg

aw207185-01.jpg

Son Haberler
Arda Güler'in sevgilisi Galatasaraylı çıktı Spor
Arda Güler'in sevgilisi Galatasaraylı çıktı
Tasarruf tedbirleri Meclis'e uğramadı Gündem
Tasarruf tedbirleri Meclis'e uğramadı
Üniversite öğrencisi ders sırasında ilişkiye girdi. Kamerayı kapatmayı unutunca her şeyi izlediler Dünya
Üniversite öğrencisi ders sırasında ilişkiye girdi. Kamerayı kapatmayı unutunca her şeyi izlediler
Kafe ve restoranlarda bu ibareyi görürseniz sakın ödemeyin Ekonomi
Kafe ve restoranlarda bu ibareyi görürseniz sakın ödemeyin
Türkiye'nin dev holdingi iflasla boğuşuyor. Süper Lig ekibinin ana sponsoruydu Ekonomi
Türkiye'nin dev holdingi iflasla boğuşuyor. Süper Lig ekibinin ana sponsoruydu
Bakan Fidan Pakistan'a gidiyor Gündem
Bakan Fidan Pakistan'a gidiyor
Organ nakli olanların kişiliği değişiyor. Bilim insanları ortaya çıkardı Sağlık
Organ nakli olanların kişiliği değişiyor. Bilim insanları ortaya çıkardı