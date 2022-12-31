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Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan 'Adalet, vicdan, hakkaniyet' çağrısı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:11
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Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan yeni yıl mesajı

Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan 'Adalet, vicdan, hakkaniyet' çağrısı
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Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, hedefle ve inançla çıktıkları yolda bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti.

Yeni yılda da iyi futbollarını izletmeye çalışacaklarını ifade eden Sancak, şunları kaydetti:

"2023 yılında da Türk futboluna kalitemizle değer katmaya ve bu yolda Avrupa hedeflerimize ulaşmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Futbolun birleştirici gücü ile rekabeti en üst seviyede tutarak, taraftarlarımızdan aldığımız gücü de üstüne koyduğumuzda hedeflerimize ulaşmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda karşılaşacağımız engeller bizi ve camiamızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yıldırmayacak. Yeni yılda sportif başarıların yanı sıra Türk futbolunda adalet terazisinin, vicdanın ve hakkaniyetin de ön planda olduğu bir yılı temenni ederek, kulübüm, yönetimim ve kendi adıma 2023 yılının ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

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