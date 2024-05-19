Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre

NEDEN TEMİZLİKTE KİMYASAL KULLANILMAMALI?
-Kimyasalların solunması, cilt teması veya yutulması sağlık sorunlarına yol açabilir.
-Kimyasalların üretimi, kullanımı ve atık yönetimi çevreye zarar verebilir.
-İç mekanlarda kullanılan kimyasallar hava kirliliğine neden olabilir ve solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olabilir.
-Evdeki küçük çocuklar veya evcil hayvanlar için kimyasal temizlik ürünleri tehlike oluşturabilir.
-Bazı insanlar kimyasal temizlik ürünlerine alerjik reaksiyon gösterebilir veya cilt hassasiyetleri yaşayabilir.