Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre

Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre
Düzenleme: Ayşe Memiş
Evinde bebeği olan ya da kimyasala karşı hassasiyeti olan, cilt hastalığı yaşayanlar son dönemlerde doğal yollarla temizlik yapma yoluna gittiler. Peki hiç kimyasal kullanmadan nasıl deterjan üretilebilir? İşte o yöntemler...
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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 1

Dünya genelinde yaşanan salgın hastalık, temizliğin önemini bir kez daha vurguluyor. Sadece Covid-19 değil, genel olarak tüm hastalıklardan korunmak için temizlik hayati bir öneme sahip.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 2

Hayatımızda şekillendiren alışkanlıklardan biri de beslenme. Sağlıklı beslenmek için çalışırken, mutfak temizliği gibi besinlerin hazırlandığı alanın temizliği de büyük bir önem taşıyor.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 3

Temizlik, bu kadar önemli olduğunda, kullanılan temizlik malzemelerinin doğallığı da bir o kadar kritik.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 4

Günümüzde, yaşamın birçok alanında kimyasal ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu kimyasallar, solunum, gıda veya cilt yoluyla vücudumuza zarar verebilir.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 5

Devamlı kullanıldığında ise zararlı etkilerini artırabilirler. Bu nedenle, sağlığımız için kullandığımız malzemelerin doğal içeriklere sahip olması önemlidir.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 6

Ayrıca, bu kimyasal maddeler sadece bizi değil, aynı zamanda yaşadığımız çevreyi de olumsuz etkiler. Bu yüzden, doğal temizlik malzemelerini tercih etmek, hem vücudumuzun hem de çevremizin sağlığını korumak için önemlidir.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 7

DOĞAL MALZEMELERLE TEMİZLİK NASIL YAPILIR? HANGİ DOĞAL MALZEMELER TEMİZLİKTE KULLANILMALIDIR?

1. Sirke

En eski ve etkili temizlik malzemelerinden biri. Asit içeriği sayesinde yağ ve lekeleri çıkarır, kötü kokuları giderir.

2. Nişasta

İyi bir su emici olan nişasta, lekeler için kullanılabilir. Cam, çatal, kaşık, halı temizliğinde etkilidir.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 8

3. Kabartma Tozu

Mutfakta ve banyoda lekeleri çıkarmak için kullanılabilir. Ayrıca kötü kokuları da giderir.

4. Limon

Güçlü bir asit olan limon, yağ ve lekelerle mücadelede etkilidir. Aynı zamanda küf sorununa da çözüm sunar.

5. Boraks

Doğada bulunan bir mineraldir. Mutfak giderlerini açmak, küf temizlemek ve lekelerle mücadele etmek için kullanılır.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 9

MUTFAK TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL MALZEMELERDEN TEMİZLEYİCİ TARİFLER

1- YÜZEY TEMİZLEYİCİ

- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 çay kaşığı karbonat
- Yarım çay kaşığı zeytinyağlı sabun
- 10-12 damla esansiyel yağ
- Ilık su

Tüm malzemeler püskürtme şişesine konur, çalkalanır ve ılık su eklenir. Esansiyel yağ eklenerek kullanıma hazır hale getirilir.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 10

2- MİKRODALGA FIRIN TEMİZLEYİCİ

- 1 limon
- 1 yemek kaşığı beyaz sirke
- 1 su bardağı su

Su ve sirke karıştırılır, içine limon sıkılır ve posasıyla birlikte mikrodalga fırına konur. 3 dakika yüksek ısıda çalıştırılır, ardından bekletilir ve temizlenir.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 11

3- BULAŞIK DETERJANI

- 1 bardak sıcak su
- 1 bardak zeytinyağlı sabun tozu
- 1 yemek kaşığı karbonat
- 1 yemek kaşığı boraks

Tüm malzemeler karıştırılır ve jel kıvamına gelene kadar bekletilir.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 12

4- BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

- Yarım su bardağı karbonat
- Yarım su bardağı deniz tuzu
- Yaklaşık bir buçuk bardak limon tuzu
- Yaklaşık bir buçuk bardak çamaşır sodası

Tüm malzemeler karıştırılır ve kullanıma hazır hale getirilir.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 13

5- LAVABO VE OCAK TEMİZLEYİCİ

- Bir su bardağının üçte biri karbonat
- Ilık su

Karbonat ve su karıştırılarak kullanılır.

Temizlik için doğal malzemelerin kullanımına göz atarak sağlıklı ve çevre dostu bir yaklaşım benimseyebilirsiniz.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 14

NEDEN TEMİZLİKTE KİMYASAL KULLANILMAMALI?

-Kimyasalların solunması, cilt teması veya yutulması sağlık sorunlarına yol açabilir.

-Kimyasalların üretimi, kullanımı ve atık yönetimi çevreye zarar verebilir.

-İç mekanlarda kullanılan kimyasallar hava kirliliğine neden olabilir ve solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olabilir.

-Evdeki küçük çocuklar veya evcil hayvanlar için kimyasal temizlik ürünleri tehlike oluşturabilir.

-Bazı insanlar kimyasal temizlik ürünlerine alerjik reaksiyon gösterebilir veya cilt hassasiyetleri yaşayabilir.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 15

UZMANLAR KİMYASAL KULLANIMI İÇİN NE DİYOR?

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Allerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen ve Dr. Ali A. Uzan evde kimyasal kullanımına karşı uyardı.

Temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Finn Rasmussen, birçok temizlik ürününün gözleri veya boğazı tahriş edebilecek ve baş ağrısına neden olabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti. Bazılarının ise içerdiği yanıcı veya aşındırıcı maddeler nedeniyle ciddi yanıklara yol açabileceğini vurguladı.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 16

Ayrıca, klorlu ağartıcı ve amonyak gibi zehirli maddelerin bir araya gelmesi sonucu oluşan gazların gözlerde, burun, boğaz ve ciğerlerde tahriş edici etkisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Finn Rasmussen, astım, akciğer ve kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin bu gazlardan korunması gerektiğini ifade etti. Açıklamalarına devam ederek, "Yeni karıştırılmış ağartıcı veya amonyak içeren diğer ağartıcı ürünlerin gazlarını solumanın, kronik solunum problemlerine ve hatta ölüme yol açabileceğini" belirtti. Bununla birlikte, bu kimyasalların astım ve diğer solunum yolu hastalıkları üzerindeki etkileri konusunda yeterli araştırma bulunmadığını ancak geçmiş çalışmaların temizlik malzemelerinin kullanımının mesleki astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğini gösterdiğini ekledi.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 17

ZARARLI KİMYASALLARDAN NASIL UZAK DURULUR?

Dr. Ali Uzan, temizlik malzemelerinin zararlı etkilerinden korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Uzan, temizlik malzemeleri ve ev ürünleri satın alırken tüm etiketleri okumanın önemini vurgulayarak, VOC, koku, tahriş edici ve yanıcı maddeler içermeyen veya az miktarda içeren ürünleri tercih etmenin önemine değindi.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 18

Ayrıca, oda spreyi kullanımından kaçınılmasını öneren Dr. Uzan, sağlıklı bir alternatif olarak ılık su ve sabun kullanımını tavsiye etti. Yüzeyleri karbonatla temizlemenin faydalı olabileceğini belirten uzman, cam temizliği için sirke ve su karışımının yeterli olduğunu dile getirdi.

Temizlik ürünlerini kullanırken iyi havalandırılmış bir ortamda bulunmanın önemine dikkat çeken Dr. Uzan, pencerelerin ve kapıların açılması gerektiğini vurguladı. Küçük ve kapalı alanlarda temizlik ürünlerinin asla kullanılmaması gerektiğini de ekledi.

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Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre 19
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