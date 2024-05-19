Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre

Ayrıca, klorlu ağartıcı ve amonyak gibi zehirli maddelerin bir araya gelmesi sonucu oluşan gazların gözlerde, burun, boğaz ve ciğerlerde tahriş edici etkisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Finn Rasmussen, astım, akciğer ve kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin bu gazlardan korunması gerektiğini ifade etti. Açıklamalarına devam ederek, "Yeni karıştırılmış ağartıcı veya amonyak içeren diğer ağartıcı ürünlerin gazlarını solumanın, kronik solunum problemlerine ve hatta ölüme yol açabileceğini" belirtti. Bununla birlikte, bu kimyasalların astım ve diğer solunum yolu hastalıkları üzerindeki etkileri konusunda yeterli araştırma bulunmadığını ancak geçmiş çalışmaların temizlik malzemelerinin kullanımının mesleki astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğini gösterdiğini ekledi.