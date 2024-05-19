Gaziantep'te 1 PKK'lı yakalandı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te 1 PKK'lı yakalandı
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucunda, 2015 yılında Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen H.E.H. adlı yabancı uyruklu şüphelinin ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eylemi yapabileceğini değerlendirdi. Bu bilgiler doğrultusunda, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, H.E.H., Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu üzerinde aracıyla seyahat ederken yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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