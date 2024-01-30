Adana Kebabı nasıl yapılır? Adana Kebabı tarifi için malzemeler neler?

Adana Kebabı, Adana’ya has zırh adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan bir kebap çeşidi. Adana kebabının servisini yaparken yeşillik, sumaklı soğan salatası veya salata tercih ediliyor. Adana’da yiyeceğiniz kebap malzemeleri, hazırlanışı ve sunumuyla Adana kültürünün seçkin bir ürünü. Parça et yerine kıyma kullanarak Adana Kebabı’nı siz de evde de yapabilirsiniz. İşte Çukurova yöresinin en sevilen yemeklerden biri olan Adana Kebabı için gerekli olan malzemeler ve tarifi…

ADANA KEBABI İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo kıyma (kuzu)

İsteğe bağlı 1 kaşık kuzu kuyruk yağı ya da tereyağı

1 yemek kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet kapya biber (isteğe bağlı)

İSTEĞE BAĞLI KEBABIN YANINDA SERVİS EDİLECEKLER

Çeşitli yeşillikler,

1 adet soğan

Bir tutam sumak

1 adet Domates

1 adet Yeşil Biber

MEŞHUR ADANA KEBABI NASIL YAPILIR?

Adana kebabı yapmak için derin bir kabın içine koyulan kuzu kıymanın içine pul biberi ekleyin. 10 dakika kadar yoğurun. Ardından karışımın içine kuzu kuyruk yağı veya tereyağı ile tuzu katın ve birlikte yoğurmaya devam edin. Sonrasında çok ince küp şeklinde doğranmış kapya biberi ekleyip 5 dakika daha yoğurmaya devam edin. Tüm malzemeler karışana dek yoğurmaya devam edin. Karışımı parçalara ayırıp çöp şişlere geçirin. Çöp şişlere geçirilen kebabı birkaç saat buzdolabında dinlendirin. Kebabı ister fırında ister tavada pişirebilirsiniz.

Fırında pişirmek için; 180 derecede önceden ısıtılmış fırında ızgarada ters yüz ederek pişirebilirsiniz. İsterseniz pişirme kağıdı serili fırın tepsisinde de hazırladığınız kebabı pişirebilirsiniz. Adana kebabını dilerseniz pide ve bol yeşillikle birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…