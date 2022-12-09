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Adana Kozan’da icradan satılık tarla

T.C. Kozan İcra Dairesi Adana Kozan'da 15.004 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:06
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Adana Kozan’da icradan satılık tarla

Adana Kozan’da icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Adana İl, Kozan İlçe, 171 Ada, 2 Parsel, PEKMEZCİ Mahalle/Köy, Dosyamıza ibraz edilen bilirkişi raporuna göre: "Pekmezci mah. 171 ada 2 numaralı parsel bahçeli ev ve tarla vasfında, 15004,11 m2 alana sahip, killi - tınlı toprak yapısına sahip, düz, organik maddece orta, bitki yetiştiriciliği için uygun derinlikte sulanabilir tarla vasfındadır. Taşınmaz kısmen ayçiçeği anızı kısmen mısır anızı bulunan sulanabilir tarladır. o yörede bulunan sulu tarlanın bir dönümü ortalama 20.000,00 TLdir. Taşınmazın değeri: 300.082,20 TL"

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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