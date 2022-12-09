Adana Kozan’da icradan satılık tarla

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Adana İl, Kozan İlçe, 171 Ada, 2 Parsel, PEKMEZCİ Mahalle/Köy, Dosyamıza ibraz edilen bilirkişi raporuna göre: "Pekmezci mah. 171 ada 2 numaralı parsel bahçeli ev ve tarla vasfında, 15004,11 m2 alana sahip, killi - tınlı toprak yapısına sahip, düz, organik maddece orta, bitki yetiştiriciliği için uygun derinlikte sulanabilir tarla vasfındadır. Taşınmaz kısmen ayçiçeği anızı kısmen mısır anızı bulunan sulanabilir tarladır. o yörede bulunan sulu tarlanın bir dönümü ortalama 20.000,00 TLdir. Taşınmazın değeri: 300.082,20 TL"

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