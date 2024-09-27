Adana polisinden günübirlik ev denetimi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki Sümer Mahallesi'nde birçok gecekondu yapının günlük kiraya verilerek fuhuş, uyuşturucu ticareti gibi suçlarda yer temin edildiği yönünde yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, suç önleme ve araştırma, devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri olmak üzere toplam 95 personelin katılımıyla günlük kiraya verilen 7 binada denetleme yaptı.

Binaların etrafında bekçi ve devriye ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Polis, daha sonra tek tek girdiği ikametlerde kira sözleşmelerini denetledi. Kira sözleşmesi bulunmayan kişiler ve ikamet sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.